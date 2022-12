Stiri pe aceeasi tema

- Fara indoiala, și tu te-ai intrebat in aceasta perioada de criza care obiect din locuința ta consuma cea mai multa energie. In circumstanțele in care Craciunul și Revelionul bat la ușa, in articolul de astazi vom vorbi despre aparatul din casa care iți poate dubla factura la curent de sarbatori. Daca…

- Din cauza costurilor prea mari de intreținere, aeroporturile din țara sunt in pragul falimentului. In aceasta situație se afla și Aeroportul din Cluj-Napoca, unde ultima factura la energia electrica depașește un milion de lei.Conducerea aeroportului cauta soluții ca sa o poata achita, fara ajutorul…

- O primarie din Judetul Arad a primit, de curand, o inștiințare conform careia ar avea de plata o factura uriasa la curent. Cu toate acestea, sistemul de iluminat stradal cu lampi led, a fost inlocuit recent, susține primarul.

- Doamna Alexandrina este o pensionara din Capitala care a primit o factura de aproape 1.700 de lei la curent, pentru doua luni de vara de consum. Femeia este in stare de șoc și a expus situația ei la Acces Direct. Ea este doar unul dintre romanii care primit astfel de facturi uriașe de la furnizorii…

- Tora Vasilescu e revoltata dupa ce a primit o factura uriașa la curent. Marea actrița a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre prețul pe care trebuie sa il plateaca pentru doua luni, la energie electrica. Este de trei ori mai mare decat pensia.

- Barbatul este proprietarul unui hotel din orașul Marsala și susține ca pana acum a avut facturi la curent care nu depaseau 9 mii de euro.De data aceasta, suma venita l-a ingrozit, iar afaceristul a ajuns la spital. Chiar daca antreprenorul se simte mai bine, factura exista și trebuie achitata, pana…

- Un antreprenor din orașul italian Marsala, proprietar al unui hotel, a ajuns la spital dupa ce a primit o factura la curent in valoare de 83.000 de euro, de zece ori mai mult decat in mod normal, scrie newsicilia.it, citeaza digi24.ro.

- Dupa ce facturile la curent au crescut exagerat, tot mai multe vedete au ieșit in mediul online și au vorbit despre sumele uriașe pe care sunt nevoite sa le plateasca pentru energia electrica pe care au consumat-o. Și Adi de la Valcea a pațit-o! Cantarețul povestește ca a primit mai multe facturi venite…