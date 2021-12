Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Florin Cițu nu este de acord ca bugetul sa treaca fara 7% din PIB pentru investițiții. In proiectul care a ieșit de la Guvern sunt alocați doar 6.71% din PIB pentru investiții, iar Florin Cițu ar dori sa creasca acest procent. De asemenea, Florin Cițu nu este de acord ca proiectul…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, afirma ca prin numirea lui Marian Neacsu in functia de secretar general al Guvernului ar fi inselata increderea cetatenilor in stat, intrucat acesta este condamnat penal. Liderul USR mai noteaza intr-o postare pe Facebook ca si-ar dori sa cunoasca parerea premierului…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca isi asuma numirea lui Marian Neascu (foto) in functia de secretar general al Guvernului, aratand ca premierul Nicolae Ciuca a fost informat cu privire la aceasta propunere. Neacșu a fost condamnat penal cu suspendare pentru conflict de interese…

- Protest in fața Parlamentului. Comunitatea Declic a pus in scena bataia pentru ciolan a politicienilor, in cadrul unui protest care a avut loc la Parlament chiar in timpul audierilor pentru noul Guvern. Protest in fața Parlamentului. In jurul unui ciolan imens, trei membri Declic i-au interpretat pe…

- Unul dintre cei mai aprigi susținatori din ultima vremea ai lui Florin Cițu este controversatul baron PNL de Suceava, Gheorghe Flutur, și ieri eforturile de susținere au fost recompensate de premierul interimar. Prin Hotararea de Guvern nr. 1.199/10.11.2021, premierul Florin Cițu a aprobat indicatorii…

- La jumatate de zi de cand liberalii susțineau, prin mai mulți lideri, ca-și mențin propunerea ca Florin Cițu sa fie in continuare prim-ministru, președintele PNL și premierul demis susține ca el l-a propus pe Nicolae Ciuca. „PNL a dat dovada de maturitate și s-a prezentat cu o propunere de premier pentru…

- Liderul social – democrat, Marcel Ciolacu, evita sa formeze o opinie legata de noua propunere de premier a liberalilor, Nicolae Ciuca. In schimb, președintele PSD lasa sa se ințeleaga faptul ca partidul pe care il reprezinta nu ar susține un guvern minoritar PNl – UDMR, așa cum se prefigureaza in prezent.…