Premierul Nicolae Ciuca a promis solemn, la discuțiile cu transportatorilor, ca, pana in 15 mai, CEC Bank va emite polițe RCA. Totodata, acesta a decis sa promoveze proiectul de hotarare de Guvern privind plafonarea tarifelor RCA, in ultima forma pusa in dezbatere publica de Ministerul Finanțelor. Polițele RCA de stat sunt singura soluție pentru rezolvarea […]