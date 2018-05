Stiri pe aceeasi tema

- Scene incredibile in Dambovița. O adevarata telenovela, cu iz violent, s-a petrecut la Racari. Un cioban casatorit și cu familie s-a amorezat de o femeie din satul vecin. Femeia din Ghimpați nu ar fi ținut cont ca barbatul e insurat și ar fi inceput o adevarata poveste de dragoste. Totul ar fi fost…

- Antonia este una dintre sarbatoritele de astazi din showbiz-ul romanesc. Frumoasa artista a primit o mulțime de mesaje felicitare, dar și foarte, foarte multe surprize. Delia, una dintre prietenele sale, i-a facut o urare spectaculoasa, care face multa valva pe Internet. Iubita lui Alex Velea i-a apreciat…

- Ar strange-o in brațe și i-ar spune cat de mult o iubește. Dar Cezar habar nu are cum s-o gaseasca pe iubita lui. Femeia a disparut de acasa, iar pe fiul lor l-a nascut departe de el, de tata Cezar.

- La 50 de ani, iubita lui, de 27 de ani, l-a parasit pentru un alt barbat. Și a fugit departe de el, cu tot cu pruncul lor pe care-l purta in pantece. Cu sufletul topit de dor și macinat de dragostea pe care a pierdut-o, un barbat o cheama acasa pe femeia care l-a facut tata, pentru prima data. Fiul…

- Politistii de la Serviciul de investigatii criminale si cei de la trupele speciale au descins, vineri dimineata in localitatea Sannicolau Mare din judetul Timis, la locuintele a trei persoane, suspectate intr-un dosar de camatarie. Printre suspecti se afla si un profesor de la liceul din localitate,…

- Cine este iubita lui Liviu Arteni. Detalii incredibile despre fostul soț al Israelei Vodovoz, au fost scoase la iveala de prietena acestuia. Deși ținea legatura cu femeia de afaceri, barbatul se iubea cu Cristina, o tanara care locuiește in Amsterdam. Se pare ca Liviu are o iubita. Prietena acestuia…

- Tanarul acuzat de omor, dupa ce și-a injunghiat prietenul, a facut primele declarații, joi, in momentul in care a fost coborat din duba poliției pentru a fi prezentat in fața procurorilor. Detalii incredibile, despre conflictul dintre cei doi amici, care a avut loc la inceputul lunii februarie,…

- Alex Velea și Denise Iacobescu, mama Antoniei, au realizat o ședința foto inedita in exclusivitate pentru revista Unica, iar imaginile vorbesc de la sine. Alex Velea și Denise Iacobescu, mama Antoniei, formeaza un cuplu-model de ginere și soacra. Cei doi au o relație calda, apropiata, iar prezența…