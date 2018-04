Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac s-a implicat in negocierile dintre Simona Halep și Nike. Intrebat daca Simona Halep ar fi obținut un contract mai valoros in condițiile in care ar fi avut alta naționalitate, Cosmin Hodor a negat vehement. "Tinand cont ca a negociat in special Ion Tiriac, cred ca ar fi fost aceeasi…

- Prima reacție a Simonei Halep dupa victoria cu Catherine Bellis: ”Nu ma gandesc ca voi redeveni numarul 1”. Simona Halep a invins-o pe Catherine Bellis , dupa un prim set lejer și un al doilea mult mai complicat. Simona poate redeveni numarul 1 mondial daca Wozniacki pierde azi cu Angelique Kerber.…

- Site-ul Federatiei Elvetiene de Tenis considera ca echipa capitanului nejucator Heinz Gunthardt a avut parte de o tragere la sorti dificila in barajul pentru Grupa Mondiala a Cupei Federatiei, in care va intalni Romania. "Elvetia va trebui sa-si salveze locul in Grupa Mondiala in Romania. Tragerea…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep nu joaca la Cluj-Napoca, pentru ca este accidentata, dar medicul ei vine cu vești foarte bune. Medicul Stefan Irimia a declarat ca pansamentul aplicat i-a fost scos jucatoarei de tenis dupa 24 de ore. ”A…

- Suma pe care noul sponsor al Simonei Halep o platește liderului din tenis. ”Nike ii ofera 1.300.000 de euro pe an. Este numarul unu pe teren, dar din punct de vedere financiar este in urma mai multor jucatoare”. Constanteanca a fost pusa in situații penibile la in primul turneu al anului,…

- Simona Halep are un nou suporter de lux in randul marilor jucatori de tenis. Dupa ce a laudat-o in timpul turneului de la Australian Open, Boris Becker a incurajat-o pe constanteanca dupa esecul suferit in a treia finala de Mare Slem a carierei (6-7, 6-3, 4-6 cu Wozniacki). SIMONA HALEP a…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara româncei Simona Halep, liderul mondial, în sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a învins-o luni în optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, în trei seturi,…

- Dezvaluiri fara precedent despre viitoarea adversara a Simonei Halep. Aceasta a facut destainuiri socante din viata personala. Simona Halep o va intalni in primul tur de la Australian Open pe Destanee Aiava (17 ani), pozitia 193 in lume, reprezentanta gazdelor. Sportiva de la Antipozi are o poveste…