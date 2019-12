Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul este pus in dezbatere publica pe site-ul Primariei si va fi dezbatut in sedinta Consiliului General al Capitalei in 24 octombrie. Sunt exceptate de la plata vinietei masinile institutiilor publice. Cei care vor fi prinsi ca nu au achitat taxa vor plati amenzi intre 1500 si 2000 de lei. (digi24.ro)

- Scene halucinante au avut loc intr-o scoala din Bucuresti. Profesoara care a fost data afara din invatamant dupa ce a intrat cu un pistol la ore a fost primita la o noua institutie. Zeci de parinti nemultumiti au incercat sa impiedice intrarea acesteia in scoala. Cadrul didactic a reactionat…

- S-au tras focuri de arma, duminica seara, in Piața Constituției din București, chiar in fața Parlamentului și la cațiva pași de cladirea SRI. Scene de-a dreptul șocante in centrul Capitalei! O persoana a murit duminica seara, dupa ce mai mulți indivizi s-au incaierat in zona Piața Constituției. Alte…

- Apar date noi in cazul tinerei agresate de un agent de la siguranța publica. Potrivit unor surse apropiate anchetei, victima este practicanta la Școala de Poliție din Campina, iar agresiunea a avut loc in mașina de serviciu, in Centrul Vechi al Capitalei.Potriviti surselor citate, agresiunea…

- Aceasta dupa ce, marti, Consiliul General al Capitalei a adoptat un proiect de hotarare care vizeaza acordarea a 3.000 de eco-vouchere a cate 15.000 de lei pentru achizitionarea de autoturisme noi cu norme de poluare care sa asigure un nivel redus de emisii de catre transportatori autorizati care…

- A fost lansat primul autobuz școlar din București. Dupa ce Timișoara și Cluj - Napoca au pus la dispoziție autobuze pentru transportul copiilor la școala și de la școala spre casa pentru a decongestiona traficul, un proiect similar a fost implementat și in București. La inaugurare a luat parte și…

- Politistii Brigazii Rutiere vor actiona de luni cu efective sporite in zonele in care pot aparea blocaje, dar si in zonele adiacente unitatilor de invatamant, avand in vedere ca odata cu inceperea noului an scolar se vor inregistra valori ridicate de trafic in zona centrala, pe principalele artere…

- Polițiștii rutieri vor fi angrenați in numar mare in strada, o data cu inceperea noului an școlar, cand se anunța valori ridicate ale traficului. Agenții vor asigura fluidizarea circulației in zonele aglomerate și in prejma instituțiilor de invațamant. Pentru reducerea aglomerației, Poliția Rutiera…