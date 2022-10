Stiri pe aceeasi tema

- Venus, paneta iubirii, intra astazi in zodia pe care o guverneaza, in Balanța, pe care o va traversa pana pe data de 23 octombrie. In toata aceasta perioada, Venus ne susține sa ne imbunatațim relația cu partenerul de viața și sa cautam armonia și echilibrul in relațiile cu ceilalți. Este o perioada…

- Anamaria Prodan a vorbit, in sfarșit, despre barbatul alaturi de care a aparut in repetate randuri in Dubai. Imaginile cu cei doi au starnit reacții neașteptate, mulți crezand ca cei doi formeaza un cuplu.Anamaria Prodan a lamurit situația și a explicat ca este singura in prezent, doctorul alaturi de…

- FOTO ȘTIREA TA| Trafic de coșmar intre Alba Iulia și Ciugud, dupa punerea in funcțiune a noilor bariere: „O gluma proasta, foarte proasta” FOTO ȘTIREA TA| Trafic de coșmar intre Alba Iulia și Ciugud, dupa punerea in funcțiune a noilor bariere: „O gluma proasta, foarte proasta” Coada infernala in trafic,…

- Primaria Sectorului 4 a anunțat ca a inceput lucrarile la Berceni Arena, primul patinoar olimpic construit in București dupa 70 de ani. Acesta ar trebui sa fie gata in decembrie 2023. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Bucureștiul va avea din anul 2023 un patinoar de 800 de locuri. Primaria Sectorului patru a anunțat ca au inceput deja lucrarile și ca aceasta construcție va fi ridicata in cartierul Aparatorii Patriei, foarte aproape de stația de metrou cu același nume. Președintele Federației Romane de specialitate…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a reiterat joi ca isi doreste un nou mandat, argumentand ca a scos Primaria Capitalei din falimentul in care o adusese Gabriela Firea. “Deocamdata mai sunt doi ani si doua luni si vreau sa petrec fiecare dintre aceste zile pentru a rezolva problemele mari…

- Rata divorțurilor in Romania a crescut semnificativ in perioada pandemiei. Exista un oraș din țara noastra unde au loc zilnic 7 divorțuri pe an. De asemenea, este și cel care are cel mai multe divorțuri pe an. Orașul in care au loc zilnic 7 divorțuri Bucureștiul este pe primul loc in ceea ce privește…

- Cumpararea mai multor nave de suprafața pentru Romania ar avea, desigur, sens, dar ce poate insemna cumpararea de submarine? Este intrebarea pe care și-o pune publicația greceasca de analiza militara GeoStratigica. Nu spunem ca grecilor nu prea le place sa bage bațul prin gard pe tema asta, mai ales…