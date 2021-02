Stiri pe aceeasi tema

- Autorizația de securitate la incendiu reprezinta inca o problema majora in Romania, chiar și in urma tragediilor de tipul Colectiv care ne-au demonstrat cat de nesigure sunt cladirile de la noi din țara. Una din cinci cladiri spitalicești nu are autorizație de securitate la incendiu, printre acestea…

- Dupa incendiul tragic de la Piatra-Neamț, de la care au trecut doar 77 de zile, Romania este indurerata de noi morți arși in secțiile de tratare a bolnavilor ATI. Pe 15 noiembrie 2020, dr. Elena Copaciu avertiza: ”Tragedia de la Neamț se poate repeta in orice secție Covid, unde dam și 60 de litri de…

- Se pare ca haosul de comunicare este mare stapan in Romania, și pretutindeni in lume. Daca fostul director al Institutiei Naționale de Boli Infectioase „Prof. dr. Matei Bals”, dr. Adrian Streinu Cercel, vorbește despre faptul ca vom purta masca de protecție pana in 2023, un alt medic infectionist, de…

- Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul ”Matei Balș” din București, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre noua tulpina de COVID-19, considerata de mai mulți experți ca fiind mai contagioasa și cu risc de a provoca o noua criza medicala. Romania și mai multe state membre ale…

- Profesorul Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului „Matei Balș”, a lansat acuzații grave la adresa Guvernului. El a declarat ca pandemia de coronavirus este scapata de sub control in Romania iar carantina impusa de autoritati nu are nicio eficienta fiind, in opinia sa, o „facatura”. Citește…

- Directorul Institutului Matei Balș din Capitala spune ca "este o greșeala ca, in contextul in care toata lumea se chinuie sa gaseasca un vaccin, sa vii și sa ridici dubii". Totodata, Adrian Streinu-Cercel a propus soluția testarii in strada."Cei care se ocupa de denigrarea vaccinurilor ar trebui sa…

- Peste 9.000 de romani diagnosticați cu COVID-19 au murit de la inceputul pandemiei de coronavirus, pana ieri, iar mai mult de 1.000 dintre aceștia și-au pierdut viața doar in ultima saptamana. Dintre cei...

- Medicul pediatru Mihai Craiu a anunțat, sambata, la Digi24, ca spitalele din Romania se confrunta cu un nou fenomen: crește numarul de copii infectați cu COVID-19. Doctorul a precizat ca unii dintre minori se infecteaza acasa, de la parinți. "Problema este ca acum au inceput sa se imbolnaveasca și copiii…