Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu, sustine ca nu au venit solicitari de la nivelul national al partidului pentru retragerea sprijinului politic primarului Nicusor Dan in Consiliul General al Municipiului Bucuresti. „Daca vom lua candva o asemenea decizie, o veti auzi de la mine, direct, clar,…

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu, sustine ca nu au venit solicitari de la nivelul national al partidului pentru retragerea sprijinului politic primarului Nicusor Dan in Consiliul General al Municipiului Bucuresti si nici nu exista o astfel de intentie la nivelul organizatiei pe care o conduce."Strategia…

- Circula pe net o fotografie care ii face pe romani sa zambeasca amar. Imaginile surprinse acum aproape 20 de ani (in iunie 2004) ii arata plini de incantare pe Adrian Nastase (premierul Romaniei la acea vreme), Miron Mitrea (ministrul Transporturilor), Ioan Rus și Charles Redman – vicepreședinte Bechtel.…

- Aproape 80 de blocuri din Sectorul 3 al Capitalei, alimentate de Magistrala II Sud, raman fara apa calda pana joi. Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunța ca, din cauza avariilor aparute pe rețeaua primara, magistrala II Sud DN 900 in zona B-dul Mihai Bravu, va fi oprita furnizarea…

- ”Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti (A0) Sud (51,19 km). Pe Lotul 1: Glina – Vidra (16,93 km), lucrarile au ajuns la un stadiu fizic de 47,65 %. Pe Lotul 2: Vidra – Bragadiru (16,30 km), lucrarile au ajuns la un stadiu fizic de 63 %. Constructorul turc evolueaza bine pe aceste 2 loturi si…

- Locuitorii sectorului Ciocana al capitalei, timp de o saptamina și jumatate, și-au testat abilitațile de a merge prin intuneric, dupa ce strazile principale, dar și ograzile blocurilor in care locuiesc au ramas fara lumina. De vina ar fi ploile abundente de la inceputul acestei luni, afirma pretura…

- Proprietarii din cele 18 blocuri din Craiova care se reabiliteaza cu fonduri europene nu stiu care va fi costul pentru anveloparea fatadelor. Un calcul simplu arata ca pretul pe care ar urma sa-l plateasca un locatar la finalul lucrarilor este intre 10.000 de lei si 20.000 de lei. Locatarii vor plati…

- Dezvoltatorul imobiliar sustine ca ansamblul de blocuri din zona Aleii Mihail Sadoveanu va avea 1.050 de locuri de parcare. In viitorii 2-3 ani, conform proiectelor anuntate, in zona respectiva vor fi construite in jur de 5.000 de apartamente. Peste 1.000 de apartamente vor fi amenajate intr-un…