Stiri pe aceeasi tema

- In premiera, un partid de dreapta susține o formațiune de stanga. Președintele PNȚCD, Aurelian Pavelescu, a lansat un apel și i-a indemnat pe membrii formațiunii sa iasa, in aceasta seara, in strada alaturi de PSD.

- Organizarea Loteriei bonurilor fiscale ar putea fi modificata urmand sa fie acordate mai multe premii celor care detin bonuri fiscale cu valori mici, de pana la 100 de lei, potrivit unui proiect de lege aflat in curs de avizare. "Proiectul de act normativ propune modificarea mecanismului de…

- Ministrul Sanatatii recunoaste ca problema spagii in spitale nu a fost rezolvata nici dupa cresterea considerabila a salariilor medicilor. Sorina Pintea este convinsa insa ca nu doctorii sunt cei care conditioneaza actul medical de banii dati, ci e mai degraba un obicei al pacientilor. Digi24 a prezentat…

- Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale a propus retragerea de pe piata a doua medicamente folosite de multi romani. Este vorba despre DORETA 75 mg cu eliberare prelungita si PANADOL ARTRO 665 mg cu eliberare prelungita. Casa de Asigurari de Sanatate avertizeaza ca bolnavii…

- Ancheta de amploare in Romania! Procurorii DIICOT au efectuat, ieri, 68 de perchezitii domiciliare in toate judetele, inclusiv in Bucuresti, intr-un dosar in care mai mulți medici și asistenti medicali, in special din Targu-Mureș, sunt banuiți ca ar fi falsificat in mod repetat inscrisuri…

- Vremea se schimba radical de saptamana viitoare. meteorologii anunta racire brusca si ploi in majoritatea regiunilor. La munte, maximele nu vor depasi 6 grade Celsius. In aceste zile insa, temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada a anului, de pana la 29 de grade…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) a solicitat Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) și Ministerului Sanatații ca, in cadrul noului contract cost- volum – rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toți pacienții care sufera…

- Vremea va fi placuta pana sambata, apoi temperaturile scad continuu si va ninge in multe zone din tara, inclusiv in Capitala, anunța Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit reprezentanților ANM, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitații sub forma de ninsoare, care continua…