Stiri pe aceeasi tema

- Un politist de frontiera din Huși este acuzat ca, miercuri seara, a luat la bataie doi copii, aflați pe o strada din centrul orașului. Puștii au ambii varsta de 12 ani. Se pare ca totul ar fi pornit de la un scandal anterior, iscat intre cei doi copii și fiul polițistului, care s-ar fi plans […] The…

- Un individ bine baut a agresat-o pe fiica fostului senator Sebastian Grapa fara niciun motiv. Fata a ajuns cu mana in ghips si o sperietura de moarte. „Rezultatul «corectiei» aplicate fiicei mele de catre un dement aflat in libertate. In atentia tururor celor care-si exprima opiniile fara sa aiba habar…

- Imagini socante au ajuns pe internet, dupa ce un tanar ar fi fost batut cu brutalitate de mai multi politisti din Brasov. Se pare ca rafuielile de aceste gen, intre oamenii legi si romii din zona sunt frecvente.

- Doi barbați din Lipova, județul Arad, au fost reținuți de polițiști dupa ce au agresat, cu extrema violența, un barbat de 40 de ani pentru ca i-a certat atunci cand aceștia nu au oprit mașina pentru a-i acorda prioritate copilului sau, care incerca sa traverseze pe trecerea de pietoni. (Afla aici cum…

- Adrian Ceplinsche (18 ani), din Botoșani, și Mircea Mihai Constantin (23 de ani), din Buzau, l-au batut cu bestialitate pe un batran de 67 de ani intr-un pasaj din Brașov, agresorii aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice.

- Barbatul in varsta de 66 de ani lovit crunt de de doi tineri, la Brasov, si-a recapatat cunostinta, dar va vea nevoie de mult timp ca sa se recupereze, in urma bataii incasate. Deși l-au calcat in picioare și l-au lasat practic fara suflare, omul i-a iertat pe agresori. Printre lacrimi, lecția pe care…

- Cei doi batausi care l-au snopit pe un batran de 66 de ani din Brasov se contrazic in declaratii. Mircea Mihai si Adrian Ceplinsche sustin ca au consumat alcool inainte de incidentul grav.

- Sute de oameni au scris mesaje pe contul de Facebook al unuia dintre agresorii batranului din Brasov. Oamenii condamna cu vehementa ce s-a intamplat si se mobilizeaza sa il ajute pe batran. Au strans bani, ii cauta o locuinta, dar si un loc de munca stabil.