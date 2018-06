Stiri pe aceeasi tema

- Lev Ins, cel mai mare asigurator bulgar dupa primele brute subscrise va intra pe piața din Romania, intr-un parteneriat cu firma suceveana Recrex. Principala ținta a firmei de asigurari care, in Bulgaria, vinde anual de peste 100 de milioane de euro depașind inclusiv multinaționalele, vor fi, pentru…

- Asociatia pentru Apararea Drepturilor si Intereselor Consumatorilor-Iasi exemplifia publicand o oferta concreta, prin care City Insurance se angaja sa plateasca 370 de lei pentru ora de manopera. Pentru cele 16 ore de munca, la cat era evaluata lucrarea, costul total cu manopera a ajuns la 5957 de lei.…

- City Insurance, in prezent cel mai mare jucator de pe piața de asigurari și firma care vinde RCA pentru circa 3 milioane de șoferi, a avut situații in care a platit direct pagubitului sume importante de bani pentru ca acesta sa iși repare mașina lovita de șoferii cu RCA la City, transmite o asociație…

- Daniel Dines este CEO și Co-Fondatorul UiPath, una dintre cele mai mari companii internaționale de Robotic Process Automation (RPA) și prima companie-unicorn din Romania. In ultimul an și jumatate, Dines traiește, alaturi de UiPath, cea mai intensa și fructuoasa perioada profesionala din viața sa: A…

- Numarul mediu al pensionarilor din Romania a fost de 5,228 milioane anul trecut, in scadere cu 29.000 fata de anul anterior, in timp ce pensia medie a crescut cu 12,8%, la 1.069 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), transmite News.ro . In 2016, pensia…

- Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG) a raportat venituri in scadere cu 5% pana la 506,5 milioane de euro in 2017 pe piata din Romania, unde controleaza asiguratorii Omniasig, Asirom si BCR Asigurari de Viata, dar un profit in crestere cu 75,9% pana la 6,2 milioane de euro, potrivit rezultatelor…

- Grupul austriac de asigurari Vienna Insurance Group (VIG), liderul pietei romanesti de asigurari, a inregistrat anul trecut un avans de 3,7% al primelor subscrise, pana la 9,4 miliarde de euro. VIG detine in Romania companiile de asigurari Asirom, Omniasig si BCR Asigurari de Viata. In 2016, VIG…

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.…