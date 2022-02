Stiri pe aceeasi tema

- Americanii iau in serios amenințarile Rusiei. 1.000 de soldați americani vor fi trimiși „in zilele urmatoare” din Germania in Romania și alți circa 2.000 in Polonia pentru a asigura securitatea aliaților din Europa de Est. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John F. Kirby, a spus ca daca e nevoie,…

- Președintele rus Vladimir Putin il va primi marți, 1 februarie, la Moscova pe premierul ungar Viktor Orban, o vizita care a atras criticile opoziției de la Budapesta, relateaza France 24 și The Guardian . Cunoscut drept cel mai apropiat aliat din UE al lui Vladimir Putin, Viktor Orban se intalnește…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, si-a exprimat solidaritatea cu Kievul, miercuri, intr-o conferinta de presa comuna cu premierul Slovaciei, care a avut loc la Bratislava, relateaza Reuters.

- „Masurile de consolidare a încrederii” și „masurile de dezarmare” sunt posibile în criza din jurul Ucrainei cu Rusia, a declarat marți premierul norvegian Jonas Gahr Store pentru ONU, fara alte detalii, potrivit AFP.„Putem lua masuri de consolidare a încrederii,…

- Rusia poate începe oricând atacul asupra Ucrainei, a avertizat Casa Alba. Mișcarile de noi trupe catre vest, oficial pentru exerciții comune cu Belarus, nu fac decât sa agraveze tensiunile, a mai spus administrația Biden. Experții spun ca perioada de iarna este cel mai bun moment pentru…

- Fost comandant al Armatei SUA in Europa, general-locotenentul (r) Benjamin Hodges, a vorbit, intr-un interviu exclusiv pentru „Adevarul”, despre volatilitatea regiunii Marii Negre, riscul invaziei Ucrainei si influenta Rusiei lui Putin in zona Marii Negre.

- Consilierul pentru securitate naționala, Jake Sullivan, a avut o convorbire telefonica cu consilierul prezidențial pentru securitate al Romaniei, Ion Oprisor, „pentru a consolida cooperarea puternica dintre cele doua țari in probleme de aparare, reziliența și securitate cibernetica”, anunța Casa…

- Președintele din Belarus a recunoscut ca i-a cerut ajutor lui Vladimir Putin privind supravegherea aeriana a frontierei cu Polonia. Moscova a trimis bombardiere strategice in contextul valului de migranți de la granița. Aleksandr Lukașenko a precizat ca nu are alta soluție decat sa apeleze la bombardierele…