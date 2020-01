Stiri pe aceeasi tema

- Patronul firmei de deratizare care a produs tripla tragedie din strada Miorita din Timisoara in urma cu o luna, Buta Ioan Sorin, a fost plasat in arest la domiciliu, dupa ce magistratii Tribunalului Timis The post Patronul firmei care a facut deratizarea in blocul din Timisoara, unde au murit trei persoane,…

- Ioan Sorin Buta, cel acuzat pentru tragedia petrecuta in blocul de pe strada Miorita din Timisoara, in urma careia doi copii si o femeie au decedat, a scapat momentan de arest preventiv. Instanta a decis ca el poate sta si acasa in arest la domiciliu. Judecatorii Tribunalului Timis au decis sa nu mai…

- Patronul firmei de deratizare care s-a ocupat de acest lucru in blocul in care doi copii și mama unuia dintre ei a murit, a scapat de arestul preventiv, dupa ce magistrații au decis sa fie arestat la domiciliu.

- Patronul firmei care a facut deratizarea in urma careia doi copii și mama unuia dintre ei au murit, in Timișoara, a scapat de arestul preventiv, dupa ce magistrații Tribunalului Timiș au decis ca acesta sa fie plasat in arest la domiciliu. Magistrații Tribunalului Timiș au admis contestația formulata…

- Patronul firmei din Timișoara, S. C. BISTIM-DERA S.R.L – D, inființata in anul 2015, Ioan Sorin Buța, in prezent arestat preventiv, este din Targu Jiu. Firma a deratizat blocul din Timișoara, in care au murit trei persoane, dintre care doi copii. Ioan Sorin Buța este absolvent al Colegiului Economic…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au decis inceperea urmaririi penale fața de Ioan Sorin Buța, patronul firmei Bistim Dera SRL din Timișoara, pentru ucidere din culpa și trafic de produse sau substante toxice in forma continuata. Din ordonanta de punere in miscare a actiunii penale…

- Decizie luata in cazul deratizarii in blocul din Timișoara, incheiata cu moartea a doi copii și a unei mame. Sorin Buța, patronul firmei care a efectuat acțiunea de deratizare, a fost arestat preventiv, fiind acuzat de omor din culpa, vatamare corporala din culpa și trafic de substanțe interzise.

- Avocatul lui Ioan Sorin Buta, patronul firmei Bistim Dera SRL care a facut deratizare si dezinsectie in blocul de pe strada Mioritei din Timisoara, unde au murit trei oameni, spune ca barbatul a recunoscut acuzatiile care i se aduc si le-a spus anchetatorilor ca a cumparat substanta cu 600 de lei de…