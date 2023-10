EXCLUSIV: Ce nume va purta primul copil al lui George Simion Liderul AUR, George Simion, va afla, vineri, sexul primului copil care va veni pe lume, dupa ce sotia sa, Ilinca, va merge la o ecografie computerizata. Deja politicianul a ales impreuna cu sotia sa numele Radu, in cazul in care primul nascut va fi baiat. Insa la numele fetitei, George si Ilinca inca mai discuta. Politicianul ar dori ca in cazul in care va avea o fetita aceasta sa poarte numele Maria. Insa, se pare ca sotia sa ar dori un alt nume. „Pe tema numelui fetei inca mai discutam”, ne-a declarat in exclusivitate liderul AUR. Intrebat de unde s-a inspirat pentru numele copilului ce va veni,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

