- Andrew Tate ramane in arest, dupa ce judecatorii au respins cererea de inlocuire a arestului cu controlul judiciar pe cauțiune. Milionarul poate face contestație in termen de 48 de ore. El sustine ca are boli care nu pot fi tratate in arest.

- Andrew Tate a facut primele declarații, dupa ce a aflat ca atat el, cat și fratele sau, vor ramane in spatele gratiilor, dupa ce, ieri, judecatorii au respins contestația depusa de avocații acestora. Pe data de 21 februarie, milionarilor britanici le-a fost prelungit arestul preventiv cu inca 30 de…

- Victor Pițurca a scapat de controlul judiciar, insa fostul selecționer nu ține cont de reguli atunci cand se afla in trafic. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro, au fost pe urmele lui Victor Pițurca și l-au surprins pe "picior greșit".

- Victor Pițurca a scapat de controlul judiciar, dar se pare ca supararile tot nu-i dau pace! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul selecționer in timp ce se plimba in padurea Baneasa. Tatal lui Alex Pițurca parea abatut și a vorbit minute in…

- Liviu Kevin, fostul iubit al lui Dodo și totodata tatal copilului ei, a fost arestat in Germania. Barbatul și-a petrecut ultimele doua luni și jumatate in arest, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro spune motivul pentru care a trebuit sa stea dupa gratii. Abia ce a ieșit in urma cu doua zile și e…

- Frații Tristan și Andrew Tate au fost aduși, astazi, in fața instanței, la Curtea de Apel Bucuresti, urmand sa afle daca raman in arest sau vor fi cercetați in stare de libertate. Cei doi milionari au contestat puternic decizia judecatorilor privind arestul lor preventiv de pe data de 30 decembrie,…

- Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti, cer care au decis arestarea preventiva a fraților Andrew și Tristan Tate, a justificat decizia pe care au luat-o. Britanicii, acuzați de grup infractional organizat, trafic de persoane si viol, au pledat nevinovați. Magistrații susțin ca au avut „o reactie blanda…

- In urma cu cateva momente, magistratii de la Curtea de Apel Iasi au decis ca toti acuzatii din dosarul Veranda sa scape de control judiciar. Judecatorii au revocat controlul judiciar impus de DIICOT si au ridicat integral toate interdictiile care fusese stabilite initial de catre procurorii DIICOT Iasi.…