Dupa trei ani in care nu a avut loc de munca, Sorin a reușit sa faca rost de bani, pe care i-a investit intr-o firma de construcții, din care scoate un profit frumos. Soțul Andei Adam, condamnat la inchisoare pentru falsificare de carduri O vorba din batrani spune ca atunci cand ai noroc in dragoste, […] The post EXCLUSIV Ce afaceri imparte Anda Adam și soțul ei. Cați bani caștiga Sorin și in ce domeniu a investit sume colosale appeared first on IMPACT .