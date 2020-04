Speak și Ștefania – Razvan Fodor și Sorin Bontea sunt cele doua echipe care s-au luptat pentru marele premiu de pe Drumul Comorilor, in Asia Express. Dupa ce au calatorit timp de doua luni pe Drumul Comorilor, prin Filipine și Taiwan, cele doua echipe au dat ce aveau mai bun intr-o cursa plina de adrenalina, pentru marea amuleta de 30.000 euro și pentru mult ravnitul titlu de caștigator Asia Express. Marele premiu a fost caștigat chiar in aceasta seara de „reactoarele 3 și 4”, așa cum singuri s-au intitulat – Razvan Fodor și Sorin Bontea. Unica a stat de vorba in revista de mai cu ambele echipe,…