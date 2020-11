Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Timisoara a fost amendat cu 1.000 de lei (amenda maxima) pentru folosirea abuziva a serviciului de urgenta 112. Barbatul reclamase ca vecinii lui stau intr-un grup de mai multe persoane fara sa poarte masca. Cazul a ajuns in instanta.

- Polițiștii din Bihor fac, joi dupa-amiaza, 4 percheziții in dosarul deschis dupa ce fiul fostului adjunct al Poliției din județ s-a casatorit și a avut peste 350 de invitați la nunta, care nu au respectat nici o norma de protecție sanitara.Surse judeciare au declarat pentru STIRIPESURSE.RO…

- Dupa sosirea agentilor de securitate, inculpata l a muscat de antebratul stang pe martorul U.C., l a lovit cu piciorul in cap pe martorul C.N.V., iar pe martorul A.R.M. l a lovit cu piciorul in testicule, toti trei agenti de securitate in cadrul unei societati private. Dosarul se afla in lucru, la Parchetul…

- Cazul cu numarul 348 118 2018 se va afla astazi in atentia judecatorilor Curtii de Apel Constanta. Este vorba despre recursul fostului director Liviu Patrascu prin care incearca sa isi recupereze postul de conducere din Primaria Constanta. Patrascu le cerea judecatorilor sa anuleze in parte HCL nr.213…

- Inculpatul a mai fost condamnat anterior pentru tulburarea ordinii si linistii publice, distrugere si conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a poseda permis de conducere si vatamare corporala grava.Cazul politistului de la Tulcea lovit in cap cu o ranga, in timp ce isi exercita atributiile…

- Procurorul general Gabriela Scutea a dispus ca dosarul penal in care se fac cercetari in legatura cu accidentul auto in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, sa fie preluat de Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General, potrivit Agerpres.Initial, dosarul a fost…

- Dosarul are numarul 206 36 2017 si se afla pe rolul instantelor de judecata din anul 2017, trecand deja printr un prim ciclu procesual complet. Cazul a ajuns acum in atentia Curtii Supreme. Pana la acest moment, Curtea de Apel Constanta i a dat dreptate de doua ori tinerei si a dispus anularea actului…