Stiri pe aceeasi tema

- Bombardierul de bronz a dovedit din nou ca are una dintre cele mai puternice lovituri de dreapta din lumea greilor, sambata, in Brooklyn, dupa ce l-a facut KO pe finlandezul Robert Helenius cu doar 13 secunde inainte de sfarsitul primei reprize, potrivit Le Figaro, preluat de g4media.ro. Lovitura scurta,…

- Mioara Roman a avut de trecut peste un nou obstacol, ajungand, din nefericire, pe masa de operație. Cu toate ca intervenția a decurs bine, fara complicații, procesul de recuperare este unul lung și dificil. Catinca și Oana Roman au oferit noi informații despre starea de sanatate a mamei lor. Cum se…

- Michael Schmidt fondatorul companiilor Automobile Bavaria și MHS Truck & Bus nu mai deține nicio funcție in cadrul companiilor din Romania și nu este implicat in activitatea operaționala a acestora, arata intr-o declarație Leonhard Georg Pfeffer, CEO și administrator al Automobile Bavaria, noteaza…

- Sorin Cimpeanu este acuzat ca și-ar fi insușit capitole semnate anterior de alți autori, unul dintre ei fiind chiar fostul sau coordonator de doctorat Ioan Pleșa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Noi detalii in scandalul Corina Caciuc – Anamaria Prodan! Fosta doamna Reghecampf a primit recent o lovitura dura. Ce se intampla in cazul pozelor care au intors lumea mondena de la noi pe dos? Fanii fostei prezentatoare de televiziune au ramas șocați de noile vești. Cei care o iubesc pe celebra vedeta…

- Oana Roman a mers in vizita la Orient Express, azi, dupa ce faimosul tren a ajuns in gara din Sinaia, acolo unde se afla Oana in vacanța. Vedeta le-a aratat fanilor imagini cu trenul și s-a fotografiat alaturi de el. Ce este Orient Express și de ce a devenit celebru.

- Analistul politici Alina Mungiu Pippidi intra tare in scandalul generat de raportul Amnesty International care spunea ca Ucraina a creat baze militare in școli și spitale pentru ca mai apoi sa acuze Rusia ca distruge zone locuite de civili. Mungiu spune ca Amnesty a fost izgonita din Rusia și ca…

- Oana Roman și-a pierdut matușa pe care a ingrijit-o, impreuna cu sora sa, pana in ultima clipa a vieții, la inceputul anului 2017. Cum femeia nu avea alte rude, aceasta le-a lasat moștenire, pe langa o suma de bani in conturi, și o casa la Sinaia, construita pe un teren de 135 de metri patrați. […]…