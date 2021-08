Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a afirmat, sambata, ca scrimera Ana-Maria Popescu ''a spart gheata'' si ca spera ca dupa medalia de argint obtinuta de aceasta sa apara si altele pentru sportivii romani de la Jocurile Olimpice. "Ana a fost in mana azi, a intalnit…

- Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, a acceptat sa faca avancronica Jocurilor Olimpice de la Tokyo, acolo unde țara noastra va participa cu 46 de sportive și 55 de sportivi, reprezentand 17 discipline. Acesta e increzator ca ne putem intoarce acasa cu 8 medalii, in timp…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) a prezentat, duminica seara, echipa olimpica a Romaniei pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august) care cuprinde 100 de sportivi, 45 la feminin, 55 la masculin, la 17 discipline sportive, potrivit Agerpres. "Separati fizic de pandemie…

- In competitie participa sase echipe, printre care si Frontiera Tomis Constanta. Federatia Romana de Oina, in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, ACS Frontiera Tomis Constanta si in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local ale comunei Cumpana judetul…

- Federatia Romana de Oina, in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local Ploiesti si Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, a organizat, la Ploiesti, doua competitii importante: Cupa Reginei si Cupa Regelui la oina.…

- Romania va fi reprezentata pentru prima oara la Jocurile Olimpice in disciplina sportiva triatlon. Triatlonistul roman Felix Duchampt, 29 de ani, de origine franceza a obținut calificarea la cea mai mare competiție din lume, a anuntat, marti, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman pe site-ul sau oficial,…

- Din delegatia tricolora au facut parte si Mihai Covaliu, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, si Elisabeta Lipa, presedintele Federatiei Romane de Canotaj. Inainte de plecarea la Tokyo, la Jocurile Olimpice, membrii lotului olimpic de canotaj al Romaniei au urcat, la Constanta, la bordul…

- Președintele COSR, (Comitetul Olimpic și Sportiv Roman) Mihai Covaliu, fost scrimer roman, laureat cu aur la Jocurile Olimpice din 2000 și bronz la Olimpiada din 2008 și campion mondial in 2005, a fost ales azi in Biroul Executiv al Comitetului Olimpic European! Federația Romana de Lupte ii ureaza mult…