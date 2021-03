Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a emis un drept la replica referitor la editorialul directorului GSP, Ovidiu Ioanițoaia, care poate fi citit aici. Iata comunicatul integral al FRF: In urma editorialului “Sageți otravite”, semnat pe site-ul www.gsp.ro de domnul Ovidiu Ioanițoaia, Federația Romana de Fotbal…

- PUTEREA a semnalat de mai multe ori ca impunerea la conducerea Clubului Sportiv al Armatei (CSA) Steaua București a colonelului Madalin Hincu de catre ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, a fost mutarea dezastruoasa. Timpul a demonstrat ca pentru Hincu clubul militar este o palarie prea mare,…

- PUTEREA a semnalat de mai multe ori faptul ca instalarea de catre ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, in urma cu un an de zile, in fruntea CSA Steaua Bucuresti, a colonelului Madalin Hincu a fost o decizie catastrofala pentru clubul militar. Practic, de la instalarea lui Hincu, intreaga activitate…

- FCSB a reusit cel mai scump transfer din istoria Ligii 1, 13 milioane de euro, dar clubul nu se va bucura prea mult de banii pe care i-a primit de la Parma pentru Dennis Man. Gigi Becal i a dezvaluit ca va retrage aproape toti banii, in contul unei datorii pe care FCSB o are catre el. Inca de la inceputurile…

- Sezonul 2020-2021 al competitiilor organizate de Federatia Romana de Fotbal se afla in pauza de iarna, care se va termina mai intai pentru echipele participante in faza optimilor de finala ale Cupei Romaniei, programate in perioada 9-11 februarie 2021.Ziua de 8 februarie 2021 va fi ultima zi de transferuri…

- ​Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a explicat, miercuri, într-o postare pe Facebook, cum s-a ajuns la decizia de desfiintare a echipei de fotbal Gloria Buzau, care activeaza în Liga a II-a. Toma a explicat ca situatia financiara a municipalitatii este una foarte proasta din cauza…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, luni, programul meciurilor din optimile de finala ale Cupei Romaniei. Partida Dinamo - FCSB a fost programata la 10 februarie, potrivit news.ro.Programul intalnirilor este urmatorul: Marti, 9 februarie Dunarea Calarasi – Turris-Oltul Turnu…

- Incepand din luna ianuarie, Federatia Romana de Fotbal – prin Departamentul Competitii – organizeaza operatiunile privind acordarea vizelor anuale pentru jucatorii seniori si juniori participanti in competitiile organizate.In acest sens, cluburile participante in competitia Liga 2 Casa Pariurilor vor…