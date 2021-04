Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID (CNCAV) a anuntat pe pagina de Facebook accelerarea campaniei de imunizare si faptul ca sunt disponibile 98.755 de locuri in 403 centre fara liste de asteptare. ”Acceleram campania de vaccinare! 403 centre de vaccinare…

- 434 de centre de vaccinare anti-Covid 19 din cele 698 de centre ce au liste de așteptare la programari nu au notificat nicio persoana care vrea sa se vaccineze, deoarece nu au primit nicio doza de vaccin din niciunul dintre cele trei seruri folosite in țara noastra – Pfizer, Moderna și AstraZeneca.…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat, marti, ca in ultimele 24 de ore s-au vaccinat 48.200 persoane și s-au inregistrat 119 reactii adverse. Potrivit CNCAV, au fost vaccinate 35.924 de persoane cu Pfizer, 4.942 cu Moderna și 7.334 cu…

- Ultimele 24 de ore de vaccinare au atras atenția specialiștilor asupra reacțiilor adverse inregistrate. Vineri, in Romania s-au vaccinat peste 38.000 de persoane, dintre care 17.488 au primit prima doza de vaccin (7.379 – Pfizer, 671- Moderna și 9.438 AstraZeneca), iar 20.640 rapelul. Totalul reacțiilor…

- Potrivit datelor statistice din țara noastra, cele mai multe reacții adverse le-au inregistrat romanii care s-au imunizat cu doze de la Pfizer. Potrivit medicului Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, 2300 de romani au semnalat reacții adverse de genul dureri de cap, febra…

- 35.299 de doze de vaccin, dintre care 31.832 de doze Pfizer si 3.467 de doze Moderna au fost administrate in ultimele 24 de ore, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19 citand datele puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul…

- In acesata dimineața s-a dat startul pentru programari in platforma și pentru cel de-al treilea vaccin impotriva Covid-19, AstraZeneca. Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca din 10 februarie se deschide posibilitatea de programare in platforma pentru…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid (CNCAV) a luat in discuție, luni, toate aspectele legate de vaccinarea cu dozele de la Moderna – transportul, distribuirea, vaccinarea. Romania a inceput, de la 1 februarie, vaccinarea cu serul produs de compania americxana…