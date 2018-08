Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international Mirel Radoi (37 de ani) a fost numit, joi, in functia de selectioner al echipei nationale de tineret a Romaniei, el fiind votat in unanimitate de membrii Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal. Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat intr-o conferinta de presa…

- Presedintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat ca ministrul Justitiei, prin respingerea candidaturilor depuse la sefia Directiei Nationale Anticoruptie, a dat de ințeles ca omul pe care il doreste in fruntea DNA nu s-a inscris la selectie.

- Razvan Burleanu a anunțat care este planul sau pentru ridica nivelul fotbalului din Liga 1. Președintele FRF a spus ca, pentru a da o miza și turneului playout, caștigatoarea ar putea sa jo...

- Dupa ce Razvan Burleanu a castigat alegerile pentru presedintia FRF, a tinut sa-si exprime bucuria printr-un mod neadecvat. Liderul de la Casa Fotbalului a spus "Nu a fost un fleac, dar i-am ciuruit!", scrie Mediafax.Intr-o interventie telefonica in cadrul emisiunii ProSport LIVE, Florin Prunea…

- Razvan Burleanu este acuzat de deturnare de fonduri, inselaciune si uzurparea de calitati oficiale, scrie ProSport. Iata, pe scurt, cateva din acuzatiile formulate in plangerea penala: - lipsa calitatii legale a Comitetului Executiv, incepand din martie 2014 pana in ziua de astazi,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ironizat vineri adresa primita de la seful statului privind nominalizarea lui Gabriel Vlase la sefia Serviciului de Informatii Externe. "Intr-adevar, am primit o adresa de la presedinte, eu si Calin Tariceanu, o propunere pentru SIE. Si acum, ca sa citez…

- Conducerea clubului CSM Poli Iasi e in priza in aceasta perioada, fiind in fata celei mai importante afaceri din ultimii ani. Kamer Qaka este cel mai pretios fotbalist din Copou, iar albanezul va fi nevoit sa gestioneze, luni seara, o situatie delicata. Mijlocasul va evolua impotriva…