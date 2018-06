Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea muzicii populare din Romania! Maria Butaciu a murit, dupa ce a stat internata mai bine de o luna la Spitalul Floreasca din București. Regretata cantareața avea 78 de ani. Decesul a survenit ieri seara seara in urma unui accident vascular care a lasat-o pe artista in coma de mai bine…

- Trupul neinsuflețit al tinerei de 21 de ani, din Targu-Carbunești, care a fost ucisa miercuri in Belgia, cu 50 de lovituri de cuțit, va fi repatriat sambata. Sicriul va fi depus la capela bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, din orașul in care a copilarit Laura.…

- Vinerea trecuta, Tibi, un copil de numai 14 ani murea dupa ce era lovit in plin de o masina pe Calea Bascov. Vestea mortii lui Tibi i-a socat pe prietenii acestuia, colegii de clasa, dar mai ales pe cei din familie. Baiatul a fost condus miercuri pe ultimul drum, acesta fiind condus pe ultimul drum…

- Momente dureroase la cimitirul Bellu! Sicriul cu trupul neinsufletit al Ionelei Prodan a fost scos din capela. Sute de oameni sunt prezenti pentru a o conduce pe regretata artista pe ultimul drum.

- Zi trista pentru cei care au iubit-o si au apreciat-o pe Ionela Prodan! Regretata artista de muzica populara este condusa astazi pe ultimul drum. Apropiatii familiei, dar si oameni necunoscuti vor fi prezenti la inmormantarea Ionelei Prodan. Sicriul cu trupul neinsufletit a fost depus la capela cimitirului…

- Este o zi trista pentru cei care au iubit-o si au apreciat-o pe Ionela Prodan! Regretata artista este condusa astazi pe ultimul drum. Apropiatii familiei, dar si oameni necunoscuti vor fi prezenti la inmormantarea Ionelei Prodan.

- Anamaria Prodan a sperat pana in ultima clipa ca cea care i-a dat viața va invinge boala teribila care i-a macinat trupul. Din nefericire, seara trecuta, Ionela Prodan a pierdut lupta, iar fiicele sale și apropiații se pregatesc acum sa o conduca pe ultimul drum. Fata cea mare a cantareței a luat o…

- Femeia de 46 de ani, din Rovinari, care a murit duminica in cumplitul accident petrecut in județul Sibiu, va fi condusa miercuri pe ultimul drum. Cristina Iliescu va fi inmormantata in orașul natal. Mama a doua fete, femeia era pasagera in mașina condusa de soțul ei in momentul in care a avut…