EXCLUSIV: Cât de real a fost conflictul dintre Ristei și Blonde la Asia Express Frații Ristei au parasit competiția Asia Express, insa pe parcursul showului telespectatorii i-au vazut tachinandu-se cu Blondele alias Alina Ceușan și Carmen Grebenișan. Cat de real a fost conflictul dintre cele doua echipe? Vezi clipul video. Ați ramas cu animozitați cu vreo echipa? Florin: Am avut cu blondele un mic conflict, pe care l-am și generat noi și l-am și amplificat, pentru ca era fun. Și ele s-au prins ca e mișto raca asta. Dan: El a pornit in concurs de la ideea sa nu facem nici o chestie ieșita din reguli. Ar fi fost o regula nescrisa – acest lucru cu intratul in fața la luat mașinile.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

