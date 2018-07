Stiri pe aceeasi tema

- Ploaia de aseara a facut senzații și prapad la Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Președinta Croației, Kolinda Kitarovic a fost surprinsa cu tricoul ud in timpul premierii croatilor pe arena din Moscova.

- Elena BEsescu a renuntat la statutul de printesE xi a devenit, indubitabil, o mEmicE eroinE! Fiica cea micE a lui Traian BEsescu are trei copii minunati, cErora le acordE toatE atentia. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro vorbesc de la sine.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a oferit imaginile lunii! Intr-un material realizat de Victor Ciutacu pentru Romania TV, la Colibași, in județul Giurgiu, ministrul Daea a surprins cand a aparut cu o geaca pe el, intr-o sera, unde caldura era de peste 30 de grade Celsius.Ministrul nu a…

- Un turist a filmat joi dimineata ninsoarea din Bucegi, la Babele, la 2200 de metri altitudine. Priveliștea era de-a dreptul una de iarna. El a postat imaginile pe un site de socializare iar la scurt timp au inceput sa curga in lanț reacțiile de uimire fața de vremea neobișnuita.

- Ducele si ducesa de Cambridge au impartasit publicului primele imagini oficiale ale printului Louis. Acesta a fost fotografiat alaturi de printesa Charlotte. The post Bebelusul regal. Primele imagini oficiale cu printul Louis, fotografiat alaturi de printesa Charlotte appeared first on Renasterea banateana…

- Are doar 27 de ani, dar este deja la a treia casatorie. Fiul cel mare al lui Nicolas Cage, din relația cu actrița Christina Fulton, a dat petrecere mare in weekend. Cantarețul Weston Coppola Cage a dus-o la altar pe frumoasa sa partenera, iar evenimentul a fost unui de amploare. Artistul mai are doua…

- Actrita britanica Helena Bonham Carter s-a declarat "ingrozita" de faptul ca va trebui sa preia de la Vanessa Kirby rolul printesei Margaret din serialul "The Crown", pe care urmeaza sa il interpreteze in cel de-al treilea sezon al acestei productii TV, informeaza Press Association. Vedeta britanica,…

- Cine isi imagina ca nea Marin este zbir si in viata personala, s-a inselat amarnic. Desi i-a venit in dese randuri de hac lui Liviu Varciu in emisiunile Antenei 1, dar si altor vedete, Marin Barbu este un familist convins, gata sa-i faca toate poftele sotiei sale.