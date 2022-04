Stiri pe aceeasi tema

- Casa era situata la Trostianet. In varsta de 24 de ani, celebrul compozitor romantic din secolul al XIX-lea a stat intr-o vila din orasul Trostianet, care pe atunci facea parte din Imperiul Rus. Aici a compus prima sa lucrare simfonica – uvertura „Furtuna" (1864). Vila, ca si restul orasului Trostianet,…

- Kremlinul ar fi dat un nou termen generalilor sai, cerându-le ca în jur de 7 mai sa încheie totul pentru ca de 9 mai, de Ziua Victoriei împotriva nazismului, marcata cu multa pompa în Rusia, presedintele rus Vladimir Putin sa poata prezenta populatiei un ”rezultat…

- In ziua in care Rusia mi-a invadat țara, am știut ca va trebui sa-mi parasesc casa din Kiev. A fost important sa menținem operaționala fundația ucraineana pentru drepturile omului pe care o conduc și sa continuam sa sprijinim beneficiarii, partenerii și aliații societații civile, chiar daca bombele…

- Unul dintre cele mai mari nume din istoria boxului, Oleksandr Usyk (foto dreapta), a decis sa se alature armatei ucrainene. Usyk a fost campion mondial, deținand titlurile WBA, WBC, IBF și WBO, primul campion din istorie care deține toate cele patru titluri mondiale majore. Ca amator, Usyk a caștigat…

- Documentele de planificare ale uneia dintre unitațile grupului tactic al Brigazii maritime 810 din cadrul Flotei Marii Negre a Federației Ruse au ajuns la oficiali ai Forțelor Armate ale Ucrainei. Ordinele de invazie au fost aprobate la 18 ianuarie 2022, informeaza unian.net.

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Echipamentele militare sosesc in capitala Ucrainei pentru a-i consolida capacitatea de aparare, potrivit site-ului Ministerului de Interne ucrainean. Este vorba atat de o rezistența in fața atacului prelungit cat și a celui care se anunța, cu rachete și la sol. Conform Kyiv Post, Vadym Denysenko, purtatorul…