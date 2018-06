Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua e una dintre artistele de la noi care se bucura de o mare notorietate. Ea are o sora, insa sunt puțini aceia care știau acest amanunt. In urma cu cateva ore, soția lui Culița Sterp a facut public un selfie in care apare alaturi de aceasta. Pe tanara o cheama Daniela […] The post…

- Fanii celebrei cantarețe Carmen de la Salciua sunt in alerta. Totul a pornit de la o fotografie pe care aceasta a facut-o publica pe o rețea de socializare. Carmen de la Salciua formeaza un cuplu alaturi de Culita Sterp, reusind sa atraga simpatia publicului cu povestea lor de iubire si piesele lor.…

- Carmen de la Salciua este satula de toți cei care isi dau in fiecare zi cu parerea despre viata ei. Indragita artista a postat un mesaj taios pe Facebook la adresa celor care o critica. Carmen de la Salciua și soțul ei, Culița Sterp, se bucura de aprecierea unui numar impresionant de fani și de […]…

- Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, se bucura de aprecierea unui numar impresionant de fani si de un real succes, pe care l-au obtinut intr-un timp foarte scurt. Cei doi sunt foarte apreciati, dar si criticati. Satula de mesajele negative si jignitoare la adresa ei si a sotului, Carmen…

- Carmen de la Salciua este satula de toti cei care isi dau in fiecare zi cu parerea despre viata ei. Indragita artista a postat un mesaj taios pe Facebook la adresa celor care o critica. Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, se bucura de aprecierea unui numar impresionant de fani si de un real…

- Carmen de la Salciua si Culita Sterp, unul dintre cele mai iubite cupluri din muzica populara si de petrecere, a lansat piesa “Banii sau iubirea”, realizata in colaborare cu Mihai Gheban. Sot si sotie, Culita Sterp si Carmen de la Salciua isi surprind din nou fanii. Chiar in ziua de Paste, cei doi artisti…