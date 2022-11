Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Ciuhulescu implinește 44 de ani pe 23 noiembrie, iar inainte de aniversarea ei , vedeta și-a facut un cadou, așa ca s-a lasat pe mana medicului estetician, pentru a indrepta imperfecțiunile de la nivelul feței. In urma cu ceva timp, vedeta a mai trecut prin cabinetul medicului estetician și pentru…

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, este insarcinata pentru a treia oara, iar anul viitor va aduce pe lume a doua fetița. Vedeta și soțul ei, Rareș, mai au impreuna un baiețel. La primele doua sarcini, Andreea a nascut prin cezariana, iar cu toate ca acum și-ar fi dorit sa poata naște natural,…

- Claudia Patrașcanu, care va merge maine la judecatorie pentru procesul cu Gabi Badalau pentru custodia și domiciliul celor doi copii pe care ii au impreuna, anunța ca și-a cumparat casa noua in județul Constanța. Abia așteapta sa fie gata, sa se mute acolo. Dupa ce s-a desparțit de Gabi Badalau, Claudia…

- In anul 2010, dupa 11 ani de casnicie, Carmen Negoița și Ionuț Negoița au divorțat. Intr-un interviu pentru Antena Stars, vedeta a dezvaluit abia acum cat a suferit la separare, dar și cat de mulți au fost afectați copiii de desparțirea parinților. Cei doi au trecut printr-un divorț greu, iar acum,…

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai indragite cantarețe din Romania, a spus marele “DA” in fața ofițerului de stare civila și și-a marturisit dragostea in fața altarului. Vedeta s-a casatorit in mare secret cu Marian Corcheș. Cum a aratat rochia de mireasa pe care a purtat-o in ce mai importanta…

- In urma cu o saptamana, Spynews.ro prezenta in exclusivitate scandalul momentulului, cel in care era implicata Carmen de la Salciua, producatorul ei ,Nek, dar și cantarețul Karym. Artistul o acuza pe interpreta și pe Nek de furt intelectual, dupa ce la piesa pe care amandoi au facut-o in colaborare…

- Afaceristul care și-a parasit nevasta pentru artista Carmen de la Salciua este cu un pas in pușcarie, dupa ce a fost prins furand curent. Marian Corcheș, care mai are o condamnare, pentru ca a condus beat, a marturisit, ieri, ca a aflat de la reporterii SPYNEWS ca este judecat in dosarul de furt.

- Zilele trecute, imagini neașteptate au aparut pe pagina de Instagram a Adrianei Bahmuțeanu, dupa ce contul i-a fost spart . Ea il acuza pe Nikos Papadopoulos, fostul iubit grec, ca a facut asta. El neaga, dar cu toate acestea vedeta a ajuns la DIICOT. Adriana Bahmuțeanu spune ca a vorbit cu Nikos Papadopoulos…