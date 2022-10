Stiri pe aceeasi tema

- Octombrie este o luna speciala pentru Carmen de la Salciua. Artista s-a casatorit in mare secret, deși la inceputul lunii septembrie anunța ca nunta sa și a lui Marian Corcheș se amana! Carmen de la Salciua și-a luat fanii prin surprindere. Vedeta a distribuit pe contul personal de Instagram imagini…

- In cursul zilei de ieri, Carmen de la Salciua și Marian Corcheș s-au casatorit. Deși nu au anunțat nicaieri ca va avea loc marele eveniment, ulterior cantareața a facut publica o fotografie in care aparea imbracata in rochie de mireasa, dand de ințeles ca urmeaza sa ajunga in fața altarului acolo unde,…

- Carmen de la Salciua a plecat in luna de miere. Cantareața a facut public anunțul, la scurt timp dupa ce s-a casatorit oficial cu Marian Corcheș. Cele doua vedete și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, in cadrul unei ceremonii restranse, la care au participat membrii familiei și nașii. Vezi ce le-a…

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai indragite cantarețe din Romania, a spus marele “DA” in fața ofițerului de stare civila și și-a marturisit dragostea in fața altarului. Vedeta s-a casatorit in mare secret cu Marian Corcheș. Cum a aratat rochia de mireasa pe care a purtat-o in ce mai importanta…

- Carmen de la Salciua este oficial o femeie maritata. Cantareața de muzica de petrecere și-a unit destinul cu ce al partenerului ei, Marian Corcheș, marți, pe 11 octombrie, iar imaginile cu rochia de mireasa au facut senzație printre fanii artistei.

- Ana Maria Pop, iubita lui Daniel Pavel, a vorbit despre relația pe care o are cu fiul, dar și cu fosta soție a prezentatorului TV. Cum se ințelege actuala iubita a omului de televiziune cu baiatul iubitului sau, dar și ce parere are despre mama celui mic.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Nelu Popa a marturisit ca s-a impacat cu fosta soție. Fostul iubit al lui Carmen de la Salciua planuiește sa o ceara in casatorie din nou pe femeia care i-a adus pe lume un copil. Ce a marturisit.

- Carmen de la Salciua a amanat nunta cu Marian Corcheș pentru anul viitor. Fosta soție a lui Culița Sterp și iubitul ei erau deciși sa faca pasul cel mare anul acesta, insa fara a da prea multe detalii, vedeta a declarat ca lipsa timpului i-a determinat sa amane evenimentul. Carmen de la Salciua, fosta…