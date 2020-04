Stiri pe aceeasi tema

- Inca 7 noi cazuri de coronavirus au fost confirmate marți in Romania, toți pacienții fiind din București. Este cel mai mare numar de imbolnaviri confirmat intr-o singura zi in țara noastra. Bilanțul imbolnavirilor a ajuns la 24, a anunțat Grupul de comunicare strategica. Conform surse citate, sunt confirmate…

- Primarul General, Gabriela Firea, a convocat maine, incepand cu ora 10.00, la sediul Primariei Capitalei, un Comandament de urgenta, avand in vedere inregistrarea primelor cazuri de coronavirus in Capitala.Citește și: Traian Basescu, profeție NEAGRA, in miez de noapte: PSD va reveni la locale.…

- Poluarea a atins limite record duminica seara si luni dimineata in Capitala, cu depasiri de PM 2.5 si PM 10 duminica seara si luni dimineata. Depasirile au fost de peste 900% fata de limita admisa.

- Bucureștenii si nu numai sunt invitati vineri, 14 februarie, de la ora 17.00, la marșul ”Aer curat, nu plaman intoxicat!”. Protestatarii vor solicita Primariei Capitalei și Ministerului Mediului sa acționeze urgent pentru a reduce poluarea aerului din Bucuresti si celelalte...

- Jurnalistul Realitatea Plus, Raul Giuglea, a surprins un autobuz intr-o intersectie aglomerata din Capitala care vrea sa faca dreapta de pe banda din stanga. Pe langa faptul ca traficul e ingreunat din cauza zapezii, soferul STB forteaza intrarea in intersectie chiar pe culoare rosie a semaforului.

- De la 1 noiembrie, strazile din Capitala nu au mai fost spalate si aspirate, din cauza unor normative naționale stabilite in 1973, potrivit carora iarna se fac doar lucrari de deszapezire, avertizeaza Green Report, citat de G4Media. O mașina de aspirat aduna in șase ore trei tone de praf, iar in lipsa…

- O situație extrem de grava se inregistreaza in Capitala. Guvernul nu a alocat procentul din impozitul pe venit cuvenit bucureștenilor, iar acum peste 40.000 de angajați ai Primariei Capitalei nu-și vor putea primi salariile la timp. Situația ar putea degenera, iar oamenii sunt deciși sa declanșeze…

- Consilierul general USR, Octavian Berceanu, vicepresedintele Institutului pentru Dezvoltare si Inovare, atrage atentia intr-o scrisoare catre ministrul Mediului ca parametrii privind calitatea aerului respirat din Capitala sunt comparabili cu cei din Sydney, zona grav afectata de cele mai grave incendii…