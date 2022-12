Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața și compozitoarea pop și soul, premiata cu numeroase discuri de platina, Sarah Connor, revine cu un nou album de Craciun – și primul ei album l in limba engleza de peste un deceniu. „Not So Silent Night” – cel de-al doilea album de Craciun al lui Sarah Connor dupa „Christmas In My Heart”,…

- Lora și-a surprins fanii cu un video pe Instagram in care probeaza o rochie de mireasa. Cantareața a anunțat ca inca nu va avea loc nunta cu Ionuț Ghenu, insa cand se va intampla va fi ea cea care va da vestea cea mare.De cațiva ani buni, Lora traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Ionuț…

- Andreea Balan are o cariera de ani de zile in industria muzicala din Romania. Cantareața are 38 de ani și la fiecare apariție surprinde cu silueta ei. Acum, intr-un interviu pentru Click, ea a spus ce a eliminat aproape definitiv din regimul ei alimentar pentru a se menține la 49 de kilograme. Andreea…

- Mihai Sandel este un soț rabdator și foarte atent la nevoile soției sale, Aurora. In aceasta zi, cei doi au fost surprinși de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, in ipostaze rare. Fratele Andrei Maruța a dat dovada ca iși iubește foarte mult soția și chiar ii pasa…

- Selly, in varsta de 21 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din Romania. De asemenea, tanarul este artist dar și actor. Acesta a vorbit pentru prima oara despre cea mai importanta femeie din viața lui. „Este foarte interesata de activitatea mea, citește tot ce apare cu mine, fiecare știre,…

- Baiețelul Addei și al lui Catalin Rizea a implinit astazi 6 ani, iar mama lui i-a transmis un mesaj emoționant inca de la primele ore ale dimineții. Artista a publicat imagini cu Alex, iar prietenii virtuali au observat imediat asemanarea baiatului cu interpreta. „Fiecare zi e despre TINE, nu doar cea…

- Saveta Bogdan, in varsta de 76 de ani, a anunțat ca are un nou iubit. Cu ce se ocupa actualul partener al interpretei de muzica populara. Dupa ce s-a desparțit de iubitul avocat, Saveta Bogdan și-a refacut viața foarte repede, insa de data asta alaturi de un ambasador. Interpreta de muzica populara…

- Bibi iubește din nou! Dupa desparțirea de Antonio Pican, artista și-a refacut viața și și-a gasit liniștea in brațele unui nou iubit. Cantareața s-a afișat cu noul ei partener pe rețelele de socializare, insa nu i-a dezvaluit identitatea. SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania,…