- Un scandal soldat cu vatamarea a doua persoane a avut loc in Zalau, marți la orele serii. “Poliția a fost sesizata, in data de 5 ianuarie, la ora 20.24, prin apelul de urgența 112, de catre un barbat, despre faptul ca in locuința sa are loc un scandal...

- Ministerul Educatiei doreste redeschiderea cat mai grabnica a scolilor, in functie de evolutia situatiei epidemiologice si a campaniei de vaccinare. In urma discutiilor cu majoritatea celor implicati in procesul de educatie, precum si a discutiilor cu reprezentantii Ministerului Sanatatii, cu factori…

- Prestigioasa scoala militara americana West Point a fost zguduita de un mare scandal, dupa ce peste 70 de elevi au fost acuzati ca au trisat la un examen de matematica in primavara, cea mai grava incalcare a „codului de onoare” al institutiei din 1976, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Horoscop 13 decembrie 2020. Ziua de duminica vine cu emoții puternice pentru toate zodiile. Planurile lor se vor schimba radical. Horoscop 13 decembrie 2020. Berbec Zodia Berbec. Ai niște emoții puternice pe care încerci din rasputeri sa le ții…

- Jandarmii maramureșeni sunt parte a comunitații și participa constant la campaniile sociale inițiate de diferiți reprezentanți ai societații civile, in efortul comun de a aduce speranța și incredere celor a caror viața depinde de un gest atat de simplu: acela de a dona sange. Desi are un caracter benevol,…

- Lasați timp de 12 ani sa produca milioane din proxenetism și taxe de protecție, interlopii din gruparea lui Alex Bodi s-au trezit, dintr-o data, citați in mai multe dosare ținute la sertar, din motive necunoscute.

- Condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul Colectiv, patronul firmei care a organizat focul de artificii care a declanșat incendiul a inceput sa-i ia la rost pe ofițerii Serviciului Roman de Informații, cerand detalii despre convorbirile telefonice.