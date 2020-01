Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a devenit o adevarata senzație internaționala, dupa ce și-a vandut soțul amantei cu care o inșelase, pentru o suma care te va face sa te scarpini in cap. Potrivit informațiilor din presa, soția infuriata a ceruti 17 dolari pentru partenerul infidel, bani pe care i-a folosit ulterior pentru…

- Cea mai mare retea de traficanti de copii are cartierul general in orasul ialomitean Tandarei. Peste 180 de copii au fost obligati de acestia sa cerseasca pe strazile marilor metropole din Anglia. Din cersetorie s-au strans averi, iar traficantii si-au ridicat case de sute de mii de euro. Traficul cu…

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport favorabil proiectului de lege privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.Proiectul initiat de 8 parlamentari ai PSD si ALDE prevede…

- Patru persoane banuite ca au cultivat cannabis in Spania și apoi au adus și vandut drogurile in Romania au fost reținute la Calarași.Polițiștii din Calarași și DIICOT au organizat un flagrant și apoi noua perchezițiiin localitatea Dorobanțu din Calarași și in orașul Constanța, fiind vizate…

- Anamaria Prodan a dorit sa iși construiasca o cariera solida și sa nu ramana in umbra mamei sale, celebra interpreta de muzica populara Ionela Prodan. La un moment dat, a decis chiar sa ia numele tatalui sau. Anamaria Prodan, internata opt zile pentru analize de CANCER. Motivul pentru care…

- Faimosul cardigan din lana verde purtat de Kurt Cobain in timpul concertului ''MTV Unplugged'', sustinut de trupa Nirvana in 1993, a fost adjudecat sambata pentru suma de 334.000 de dolari in timpul unei licitatii desfasurate la New York, informeaza duminica AFP. Vanzatorul,…

- La 22 de ani, cand nu era femeia independenta pe care o stim astazi, Anamaria Prodan a fost nevoita sa-si vanda apartamentul pentru a achita o factura la telefon. Impresara a pierdut sirul si durata convorbirilor telefonice si a ramas astfel fara casa!

- In aceasta dimineata, a avut loc o operatiune de proportii a DIICOT Timisoara si a ofiterilor Antidrog din cadrul BCCO Timisoara. Potrivit presei centrale, anchetatorii au perchezitionat zeci de case si apartamente din Timis si Bihor.Peste 40 de persoane vor fi aduse la audieri in dosarul in care se…