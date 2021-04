EXCLUSIV. Când va fi Congresul USR-PLUS, pentru alegerea conducerii partidului Sursa Zilei a aflat cand va fi organizat congresul USRPLUS, in care membrii noului partid care a absorbit prin fuziune cele doua formațiuni USR și PLUS, iși vor alege președintele partidului. Vineri, 16 aprilie, la Curtea de Apel București este termenul pentru incheierea fuziunii dintre USR și PLUS. Pronunțarea se va da foarte repede, este […] The post EXCLUSIV. Cand va fi Congresul USR-PLUS, pentru alegerea conducerii partidului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

