Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat printr-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook joi, 20 mai, ca in aceeași zi a participat la o intalnire cu un antreprenor in cadrul careia s-a discutat pe tema inființarii unui nou skatepark in Parcul Municipal, dar și despre renovarea…

- Cei mai buni jucatori de teqball din Romania s-au intrecut in cadrul etapei a II-a a Circuitului Național de Teqball intitulat Romanian Teqball Challenger Series, competiție desfașurata in incinta Complexului de Sport și Agrement "Weekend" din Targu Mureș, in perioada 8-9 mai, sub egida Federației Internaționale…

- Teqball Romania, in calitate de partener exclusiv al Federației Internaționale de Teqball (FITEQ), organizeaza in perioada 8-9 mai etapa a II-a din Romanian Teqball Challenger Series, competiție de calificare pentru Campionatul Mondial de Teqball, din acest an. Turneul va avea loc pe terenul sintetic…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a transmis joi, 1 aprilie, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca impreuna cu Portik Vilmos, viceprimar al localitații, a avut o intrevedere oficiala in aceeași zi cu Hegedus Csilla, secretar de stat al Ministerului Fondurilor Europene. La intalnire…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat joi, 4 martie, in cadrul unei conferințe de presa, ca Direcția Sere va deveni Direcția de Ecologie, Peisagistica și Serviciu de Salubritate, care va fi subordonata Primariei. „O problema care este in curs de rezolvare este curațenia spațiilor…

- Bazinul acoperit de tip „balon" de la Complexul de Agrement și Sport „Weekend" este in curs de renaștere. Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a declarat joi, 4 martie, intr-o conferința de presa, ca au fost facute expertize pentru proiectarea unui nou bazin tip acoperit, iar lucrarile la…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, s-a intalnit miercuri, 3 martie, cu reprezentanții firmei Telekom in contextul in care autoritațile locale din "Orașul Trandafirilor" doresc sa achiziționeze "cel puțin o mie de dispozitive de supraveghere a domeniului public". "In prezent, exista doar…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, s-a intalnit cu un grup de oameni de afaceri, in ideea de a iniția "un parteneriat in interesul orașului". "Constat cu bucurie ca oamenii de afaceri și Primaria vor același lucru – inițierea unui parteneriat in interesul orașului. Am avut placerea sa fiu…