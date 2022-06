Exclusiv. Campania de recoltat la grâu a început în sudul țării. Ce producție estimează fermierii Campania de recoltat la grau a debutat in sudul țarii ceva mai devreme decat de obicei, din cauza lipsei precipitațiilor, ceea ce ii face pe fermieri sa estimeze o producție mai mica chiar și cu 50% fața de anul trecut. „Am intrat la recoltat pe data de 16 iunie, cum nu s-a mai intamplat niciodata la noi, din cauza secetei. Estimam o producție de circa 5 tone/ha, mult mai mica fața de anul trecut, cand am obținut chiar și 10 to/ha pe unele parcele. Umiditatea este de 10,5-11, iar greutatea hectolitrica este mai mica”, a declarat pentru Puterea Cornel Stroescu, un cunoscut fermier din județul Mehedinți.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu afirma ca nu se asteapta ca depozitarea cerealelor sa fie o problema pentru fermierii romani, anul acesta, ba mai mult, țara noastra ar putea sa puna la dispoziție Ucrainei facilitati de depozitare temporara pentru noua recolta de cereale. La acest moment, Romania…

- In anul 2019, Vladuța Lupau și Adrian Rus s-au casatorit civil, apoi planuisera o petrecere de nunta așa cum visau. Cei doi au decis sa amane evenimentul, iar artista a explicat intr-un interviu pentru Revista VIVA! motivul. Vladuța Lupau, una dintre cele mai apreciate interprete de muzica populara…

- “Este extrem de important ca in perioada imediat urmatoare, este critic sa mentinem nivelul de productie agricola la un nivel care sa ne asigure liniste atat noua, cat si cetatenilor romani in perioada care urmeaza. Pentru ca s-au schmbat lucrurile brusc, din pacate, la nivel regional si la nivel international…

- Romania sta bine la nivelul stocurilor interne pana la noua recolta, daca ne referim la cereale, iar sistemele de aprovizionare la nivelul Uniunii Europene functioneaza fara perturbari majore, a declarat, joi, dupa sedinta de Guvern, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu. „Noi…

- Voluntarii IULIUS 1 of 6 „There is a Story for every Tree”, iar asta s-a vazut in cadrul campaniei de impadurire organizate de United Business Center (UBC), componenta office a ansamblului mixed use Palas. Poveștile s-au auzit in localitatea Dumești, din județul Iași, unde a avut loc plantarea, la care…

- O masa de aer tropical din nordul Africii incarcata cu particule de praf cu origine sahariana va avansa catre sudul si sud-estul Europei, inclusiv catre Romania, in urmatoarele zile, informeaza Garda Nationala de Mediu. "In perioada 30 martie - 1 aprilie circulatia aerului se va face din sector preponderent…

- ”In perioada 30 martie – 01 aprilie circulația aerului se va face din sector preponderent sud-vestic și sudic, iar spre final vestic, astfel ca va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer tropical, incarcata cu particule de praf cu origine sahariana, indeosebi catre sudul și sud-estul…

- Un lanț de magazine a retras de la vanzare un lot de banane din cauza reziduurilor de pesticide. Un alt magazin a retras de pe rafturi doua feluri de inghețata, din cauza prezenței oxidului de etilena, informeaza Antena3 . „Ca urmare a depașirii valorilor admise de reziduuri de pesticide (CLORPIRIFOS)…