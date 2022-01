Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi, in jurul orei 14.30, aproximativ 20 de mebri ai unui partid politic au patruns in cladirea Primariei Timișoara, pe o ușa din spatele cladirii destinata accesului publicului, pretinzand ca doresc sa se inscrie in audiența.Accesul le-a fost permis de politia locala, dar imediat au tulburat liniștea,…

- Politistii s-au sesizat din oficiu si au deschis un dosar penal, vineri, dupa ce membri ai AUR au intrat in sediul Primariei Timisoara. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Timis, a fost intocmit un dosar penal pentru violarea sediului profesional, in care se efectueaza cercetari…

- Inspectoralul de Politie al Judetului Timis anunta, vineri, ca a deschis dosar penal, dupa ce un grup de membri si simpatizanti ai AUR, alaturi de liderul partidului, George Simion, au patruns in sediul Primariei Timisoara scandand lozinci si cerand audienta la primarul Dominic Fritz. Edilul a cerut…

- UPDATE 2: Jandarmeria anunța intr-un comunicat de presa ca poliția locala le-a permis accesul in cladire celor ”aproximativ” 20 de membri ai AUR dupa ce aceștia ar fi pretins ca vor sa se inscrie in audiențp, dar aceștia ar fi ”tulburat liniștea, prin scandari și zgomote puternice”. Jandarmeria spune…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a transmis, vineri, intr-un comunicat, ca o banda de membri si simpatizanti AUR, in frunte cu George Simion, adusi la Timisoara cu autocarul, impreuna cu organizatia Noua Dreapta din Mehedinti, au patruns in mod ilegal in sediul Primariei, prin forta fizica. Primarul…