- In urma unor controale efectuate in teren, polițiștii specializați in combaterea delictelor silvice, impreuna cu specialiști ai Garzii Forestiere, jandarmii și lucratori din cadrul ocoalelor silvice, au confiscat 177 de metri cubi de material lemnos și au aplicat amenzi in valoare de 10.090 lei. In…

- Material lemnos fara documente legale, in valoare de aproximativ 135.000 de lei, a fost confiscat, in ultimele 48 de ore, de polițiștii și reprezentanții ai Garzii Forestiere din Bistrița-Nasaud. Totodata, a fost aplicata și o amenda in valoare de 6.000 lei. In data de 13 octombrie, polițiștii din cadrul…

- „Masca… rada-n PANDEMIE!” este titlul unei expozitii de caricatura, semnata de lugojeanul Cristinel Vecerdea – CRIV, care va fi vernisata joi, 15 octombrie 2020, la ora 17:00, pe platoul din fata Centrului Cultural „Dragan Muntean” din Deva. Participarea publicului la eveniment…

- La data de 28 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice au desfașurat activitați specifice de control al transportului de material lemnos pe raza județului Vrancea, ocazie cu care, la ora 19.10, pe DJ205 D-Bradacești, au depistat un barbat…

- “Este important ca, in clipe de nevoie, sa scoatem la iveala ce avem mai bun din noi. Acest lucru l-a facut colegul nostru, Agent principal Alex Brinzescu de la Poliția Ștefanești, Compartimentul de Ordine Publica, in data de 18 august, dupa ce iși terminase serviciul la ora 22:00 și se indrepta spre…

- Politistii Serviciului de Ordine Publica – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice au organizat la finalul saptamanii trecute o noua serie de actiuni pe linia prevenirii si combaterii faptelor ilegale din domeniul silvic. Activitatile desfasurate in colaborare cu jandarmi, politisti locali, reprezentanti…

