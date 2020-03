Asia Express nu este o competiție ușoara, adeseori lasandu-se cu plansete in timpul probelor. Alina Ceușan și Carmen Grebenișan ne-au povestit despre breakdown-ul avut la Asia Express. Cele doua prietene apar pe coperta de martie a revistei Unica . Ne-au vorbit despre copilarie, cariera, iubire și, bineințeles, Asia Express. Au recunoscut ca in cadrul competiției au avut parte de mai multe momente dificile. „Am avut breakdown de multe ori”, a recunoscut Carmen. „Eu am și plans, mi-am și strans parul din cap, era sa mi-l rup de tot de nervi. Și chiar am zis la inceput: o sa fie foarte caterinca,…