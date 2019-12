Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata de muzica populara Ionela Bran ne-a primit la ea acasa, intr-o zona superba de munte. O vila cocheta plina cu lucruri inedite de care artista este foarte legata, pentru ca aici si-a petrecut. copilaria. Si nu am poposit doar in casa ei. Celebra cantareata ne-a aratat si atelierul in care…

- Sunt tineri, frumosi, talentați, populari si formeaza un cuplu de succes atat pe scena cat si in realitate. Mai mult decat atat, cei doi au decis sa se și casatoreasca, luandu-și prin surprindere fanii. Doi indragiți cantareți de muzica populara din județul Alba și-au unit destinele in urma cu cateva…

- Celebra cantareata de muzica populara, in stare grava la spital, dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier. Cei trei copii ai ei nu au aflat ce s-a intamplat Momente de cumpana pentru o cantareața de muzica populara! Monica Parvulescu a fost victima unui accident teribil și se afla in stare grava,…

- Monica Parvulescu se afla, in acest moment, pe un pat de spital din Grecia, anunța TVF Oltenia. Cantareața a suferit o fractura de coloana in urma unui accident. Soțul interpretei, Bogdan Parvulescu, anunța pe pagina sa de Facebook, faptul ca asigurarea nu reușește sa acopere costul operației…

- Interpreta de muzica populara Andra Ioana Matei, o bucovineanca talentata, apreciata și iubita mult de public, și-a lansat recent primul colaj cu cele mai frumoase cantece de muzica populara din Bucovina și nu numai, care deja se poate asculta pe YouTube, Facebook etc..Noutatea este ca artista a ...

- Interpreta de muzica populara Claudia Ghițulescu a anunțat saptamana aceasta divorțul. Artista a fost parasita de partenerul de viața pentru o tanara in varsta de 20 de ani. Povestea de dragoste dintre cantareața de muzica populara Claudia Ghițulescu, in varsta de 41 de ani, și soțul ei, Marian, s-a…

- Sambata, 14 septembrie, de la ora 20:00, noi invitați surpriza urca pe scena Te cunosc de undeva!, intr-un show de senzație prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

- Interpretul de muzica populara Gheorghe Turda nu exclude posibilitatea de a avea o noua relație amoroasa. Cantarețul de muzica populara Gheorghe Turda, in varsta de 71 de ani, a trait o poveste de dragoste cu Nicoleta Voicu, insa cei doi au ajuns la separare. Artistul a afirmat, la emisiunea Agenția…