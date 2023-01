Stiri pe aceeasi tema

- Sa vezi și sa nu crezi! Bogdan Mocanu se va lupta cu Vincenzo Darian, supranumit și Romanian Final Boss. Ei bine, așa cum probabil va așteptați deja, se anunța o lupta impresionanta, care va ține publicul cu sufletul la gura. Bogdan Mocanu este cat se poate de increzator in forțele proprii și se pregatește…

- Relația Elenei Udrea cu Adrian Alexandrov trece printr-o perioada mai dificila de cand fostul ministru se afla in penitenciar. In ciuda situației delicate, partenerul Elenei Udrea face in așa fel incat fiica lor, Eva, sa nu simta lipsa mamei. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro,…

- Au loc pregatiri intense zilele acestea la Constanta pentru ca slujba de Boboteaza sa se desfasoare conform traditiei. In fata Catedralei Arhiepiscopale Sfintii Apostoli Petru si Pavel au fost aduse butoaiele speciale in care se va pregati apa sfintita ce va fi apoi oferita credinciosilor. Acestea au…

- Pep Guardiola a trait la intensitate foarte mare meciul Leeds – Manchester City. Antrenorul spaniol s-a „razboit” cu sticlele de pe marginea terenului, iar cu una dintre ele a lovit, din greșeala, un antrenor de pe banca formației gazda. A fost meciul in care norvegianul Erling Haaland a devenit jucatorul…

- Joi seara, pe Național Arena, Dan Petrescu a aparut in imagini in mai multe randuri pe imaginile TV band dintr-o sticla de plastic in care se afla un lichid colorat. Cum imaginile se repeta la aproape la fiecare meci, reporterii Gazetei l-au intrebat pe Bogdan Mara - directorul sportiv de la CFR și…

- Gabi Balint este unul dintre foștii mari fotbaliști de la noi. De curand, acesta a fost surprins, din nou, de PAPARAZZI SpyNews.ro intr-o ipostaza demna de urmat. Cum a fost vazut fostul jucator al Stelei la cumparaturi.

- Președintele Klaus Iohannis este de parere ca NATO trebuie sa contureze planuri mult mai concrete pentru a se pregati de un atac al Rusiei. In aceste planuri ar trebui sa se regaseasca și suplimentarea trupelor și a echipamentelor militare pe teritoriul Romaniei. Fii la curent cu cele mai…

- Silviu Prigoana este foarte atent cu soția lui, Mihaela, astfel ca de ziua sa de nume i-a pregatit o surpriza. Omul de afaceri și-a gasit liniștea langa partenera sa, dupa divorțul de Adriana Bahmuțeanu.Mihaela a dezvaluit in cadrul unui interviu ca soțul ei, Silviu Prigoana, a fost primul care i-a…