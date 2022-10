Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au postat prima poza impreuna in mediul online, Bogdan Mocanu și Miruna Milu au acordat și primul interviu in doi și au dat detalii despre relația lor. Artsitul și modelul de pe OnlyFans sunt la inceputul unei povești de iubire, potrivit spuselor lor.

- De-a lungul timpului, despre Daniela Iliescu, iubita lui Culița Sterp, s-a scris ca nu ar avea o relație foarte buna cu familia cantarețului. Insa recent ea a decis sa faca lumina in acest caz și s-a filmat in timp ce spune cum se ințelege cu rudele lui Culița.

- Bogdan Mocanu, in varsta de 24 de ani, locuiește in București, iar concurentul a pașit in platoul de la Chefi la cuțite pentru a-i impresiona pe jurați cu preparatul sau. Cantarețul are o poveste de viața impresionanta și a marturisit ca sufera de diabet inca de la varsta de 9 ani, motiv pentru care…

- Post Malone s-a prabușit pe scena, sambata seara, in timpul unui concert in Saint Louis. Cantarețul internațional a avut nevoie de ingrijiri medicale. Sambata seara, la mijlocului concertului pe care il avea in Saint Louis, Post Malone s-a prabușit pe scena și a avut de intervenția imediata a medicilor.…

- De fapt, Rusia joaca la doua capete! Relația cu China e incurcata și, aceasta „incurcatura” determinata incercarea Rusiei de a fi luata in seama de Occident, de Europa occidentala, mai ales! Din pacate, SUA nu vede cu ochi buni o Europa de la Lisabona la Vladivostok, dupa „proiectul” lui De Gaulle,…

- Prietenia dintre Dani Oțil și Razvan Simion dureaza de 38 de ani. Cei doi prezinta impreuna matinalul de la Antena 1 și sunt mai tot timpul impreuna. Razvan a vorbit recent, despre legatura pe care o are cu prietenul și colegul lui de platou. „Razvan și Dani forever. Recunosc, nu am mereu chef sa il…

- Andra Voloș și Dana Badea sunt ”la cuțite”, asta dupa ce fosta ispita de la Insula Iubirii a acuzat-o pe fosta lui Bogdan Mocanu ca ar avea o legatura cu iubitul ei, Alin. Acum Andra Voloș ii raspunde și o numește ”penibila”.