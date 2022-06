Exclusiv: Boala care poate afecta toate categoriile de vârstă Luxația coloanei vertebrale reprezinta o translație a unui corp vertebral fața de corpul vertebral de dedesubt. Suna descriptiv și poate pretențios, dar aceasta este o afecțiune care poate afecta toate categoriile de varsta, dupa cum evidențiaza doctorul neurochirurg Dan Benția. Luxația coloanei vertebrale poate fi laterala, in fața sau in spatele vertebrei. Poate afecta toate categoriile de varsta, mai frecvent tinerii in cazul unor mecanisme traumatice și persoanele in varsta prin mecanisme degenerative, potrivit medicului. Implicate in mecanismele degenerative la batrani pot fi modificarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

