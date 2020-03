Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu tuna și fulgera dupa divorțul de Alex Bodi. Dupa ce au decis sa urmeze drumuri separate in viața, spunandu-și „adio” in fața notarului, frumoasa blondina a facut cateva marturisiri șocante din casnicia cu fostul soț.

- Intreg showbiz-ul autohton a fost zguduit la aflarea veștii ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat. Acum, la scurt timp dupa ce amandoi s-au prezentat in fața notarului pentru a de desparți oficial, blondina a facut primele declarații despre violența și infidelitatea din casatoria cu fostul sau…

- Iata ca povestea de dragoste dintre Bianca Dragușanu și Alex Bodi se apropie de final, mai ales ca acum cateva zile cei doi și-au aruncat vorbe dure, iar mama Biancai, Madi Dragoș, a ales sa sune chiar la numarul de urgența, fiind nemulțumita de comportamentul pe care ginerele ei l-a avut la adresa…

- Marti, 10 martie, Bianca Dragusanu si Alex Bodi au dat nas in nas la notar! Teoretic, pentru a semna actele divort! Practic, in fata paparazzilor Spynews.ro, s-au derulat scene socante! Mai mult, Spynews.ro a aflat, pe surse, ce s-a intamplat si in cabinet!

- Spynews.ro vine cu vestea bomba, la scurt timp dupa ce a intrat in posesia documentului care anunta separarea definitiva dintre Bianca Dragusanu si Alex Bodi! Da, da, nu s-au mai razgandit! Bianca Dragusanu si Alex Bodi au ajuns marti, 10 martie, la cabinetul notarial!

- Bianca Dragusanu face ce face si este mereu in atentia publicului. Fie ca este vorba despre relatia cu Alex Bodi, despre fetita ei sau despre operatiile estetice, blonda ajunge mereu pe prima pagina.

- Dupa un an greu, cu multe certuri și impacari, Bianca Dragușanu și Alex Bodi au spus adio lui 2019 intr-un fel cat se poate de inedit. Cei doi au pașit in Noul An departe de Romania, iar 2020 i-a surprins mai fericiți ca niciodata.