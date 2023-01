Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane mor in secțiile de urgența din Marea Britanie din cauza lipsei de ingrijire adecvata, avertizeaza medicii. Organizația care reprezinta medicii de urgența din țara a estimat ca intre 300 și 500 de pacienți mor in fiecare saptamana din cauza asistenței medicale de urgența necorespunzatoare…

- Gabriela Cristoiu trece prin momente grele! Bruenta din showbiz-ul romanesc se confrunta cu probleme grave de sanatate. In urma cu puțin timp, ea a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, motivul pentru care a ajuns de urgenta la spital. Care este starea sa de sanatate in aceste momente.

- Jo trece prin momente grele! Artista se confrunta cu probleme de sanatate. Cantareața și-a anunțat fanii ca iși anuleaza concertul. Ce mesaj a postat pe o rețea de socializare. Vedeta i-a ingrijorat pe urmaritorii ei din mediul online.

- 200 de mii de spanioli au iesit in strada la Madrid pentru a-i sustine pe medicii de familie. Personalul sanitar este in greva de o saptamana din cauza reformelor din medicina de urgenta impuse de Guvernul Regional.

- Catinca Roman, in varsta de 55 de ani, are o fiica pe Calina, insa, nu s-a casatorit niciodata. Acum, vedeta a explicat de ce a ajuns in aceasta situație. „Am facut multe greșeli. Sunt un om imperfect, ca toata lumea…M-am grabit un pic cu alegerea meseriei…Cred ca mi-ar fi placut sa fiu medic…Faptul…

- Mioara Roman, in varsta de 82 de ani, se confrunta de cațiva ani cu grave probleme de sanatate. Oana Roman se preocupa zilnic de starea mamei, pe care recent a internat-o intr-un nou centru de recuperare. Pentru Click , vedeta a explicat cum decurge tratamentul. In urma cu aproximativ o luna de zile,…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Lenna Horvath a povestit ca s-a intors din Turcia, acolo unde a fost plecata mai mult timp, iar de atunci este racita și nu-și mai revine. Iata ce se intampla cu vedeta in aceste momente și de ce refuza sa mearga la medic!