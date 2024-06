Stiri pe aceeasi tema

- Imediat ce au vazut ca femeia plutea cu fața in jos, martorii au tras-o la mal și au sunat de urgența la 112. Medicii au incercat timp de minute bune sa o resusciteze, insa intr-un final au fost nevoiți sa declare decesul.Momentan nu se știe daca femeia s-a inecat sau și-a pierdut cunoștința dintr-o…

- Andrei Ștefanescu a avut parte de un incident neașteptat chiar in platoul de la Star Matinal. Artistul a venit pentru a-l sarbatori pe Adrian Enache, insa ce a urmat i-a uimit pe telespectatori.

- Imediat dupa fluierul final din Romania - Bulgaria 0-0, o buna parte dintre spectatori au inceput sa huiduie, nemulțumiți de felul in care au aratat „tricolorii” in penultimul test inaintea EURO 2024. Doua meciuri de pregatire pentru Romania in vederea Campionatului European din Germania, primul jucat…

- O grenada de mana defensiva a fost gasita, luni, intr o padure din localitatea Lozna, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Botosani.Date oficiale O grenada de mana defensiva a fost gasita intr o padure din localitatea Lozna, in aceasta dupa amiaza, de un barbat. Acesta…

- Tensiunea este tot mai mare la Rapid, iar Bogdan Lobonț, antrenorul interimar al giuleștenilor are probleme tot mai mari cu jucatorii sai. Finalul meciului cu Universitatea Craiova a oferit momente incredibile. Dupa ce Paul Iacob a sarit la bataie cu spectatorii, și capitanul Cristi Sapunaru a oferit…

- Cand lucrurile pareau ca s-au mai liniștit in viața Biei Khalifa, tanara iși gasise fericirea și pe plan sentimental, iata ca din nou are probleme, de aceasta data cat se poate de serioase. Tanara e cercetata intr-un dosar penal! Care e motivul și ce se va intampla cu ea.

- Dupa umilința suferita cu Corvinul in sferturile Cupei Romaniei Betano, scor 0-4, jucatorii de la CFR Cluj s-au dus in fața galeriei. Otto Hindrich, portarul de rezerva, a inceput sa planga, potrivit iamsport. Iar primul care a plecat din fața galeriei a fost Cristi Manea, aflat in ultimele luni de…