- „M-am nascut prematur la 990 de grame, nascandu-ma așa medicii nu mi-au mai protejat ochii pentru ca au considerat ca voi deceda, lucrurile au evoluat inspre bine, insa am ramas fara vedere din cauza faptului ca mi-au ars retina, ei mi-au pus leucoplast in loc sa-mi puna ochelari.Am fost șapte in acel…

- Dupa anulari anuntate marti de site-urile fanilor din Marea Britanie, site-ul gigantului american Ticketmaster indica miercuri ca toate concertele sale din Statele Unite, in Irlanda si in Franta sunt anulate.Nici cantaretul in varsta de 29 de ani, nici agentii sai nu au dat o explicatie.Justin Bieber…

- Oana Zavoranu a anunțat ca se confrunta cu probleme grave. Bruneta a marturisit și ca a fost tradata de cei in care a avut cea mai mare incredere. Dupa o perioada de tacere, actrița a reacționat și a facut primele declarații. Pe rețelele de socializare, Oana Zavoranu a anunțat ca se confrunta cu probleme…

- In urma unei proceduri judiciare, pacienta a caștigat o compensație de 39 milioane de lire sterline, echivalentul a 44 milioane de euro, dupa ce pe baza unui diagnostic eronat, medicii i-au amputat mainile și picioarele, relateaza digi24.ro.

- Emily Burghelea, fosta concurenta de la Bravo, ai stil! și fosta prezentatoare de la Vorbește lumea, a nascut un baiețel perfect sanatos. Pe rețelele de socializare, ea a postat deja primele imagini cu bebelușul. Vineri, 20 ianuarie, Emily Burghelea a devenit mama pentru a doua oara. La un spital privat…

- Bia Khalifa a ajuns pe masa de operație, in prag de sarbatori. Blondina a fost nevoita sa faca de uregența o intervenție, asta dupa ce in luna noiembrie a suferit o fractura la nivelul nasului. Cum se simte acum Bia Khalifa, dupa ce medicii din Turcia au operat-o.

- Connect-R a muncit extrem de mult in ultimul an, iar oboseala și-a spus cuvantul. Artistul a marturisit ca a avut probleme de sanatate și ca a ajuns la epuizare. Cantarețul marturisea la un moment dat ca timp de un an și jumatate a trait un adevarat calvar, pentru ca vomita zilnic și credea ca sufera…

- Giulia Anghelescu are cateva probleme de sanatate cu fiul sau, Eduard Mikael. Baiețelul in varsta de 7 ani are o febra puternica, iar artista a impartașit totul cu fanii din mediul online, loc in care este mereu activa.