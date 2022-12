Stiri pe aceeasi tema

- A trait o frumoasa și totodata tumultuoasa poveste de dragoste cu Leo de la Roșiori, insa s-au desparțit, iar Manuela Oprișiu a adus-o pe lume pe fetița lor, Ozana. In exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, Manuela Oprișiu a spus care este motivul pentru care nu…

- La cinci luni de la decesul fostului ei partener de viața, Daniel Burlacu, Dana Marijuana și-a refacut viața. Artista spune ca are un iubit, de doua luni, și perechea are deja planuri pentru nunta.

- Cu toții știm ca Jo și Juno au trait o frumoasa poveste de dragoste, insa dupa cinci ani de iubire au decis sa puna capat relației. In exclusivitate pentru Antena Stars, artista a marturisit daca și-a refacut sau nu viața dupa separarea de cantarețul alaturi de care a fost fericita atația ani.

- Alessia a trecut printr-o perioada grea, asta deoarece vedeta și tatal fiului ei, Alvin, au fost intr-un scandal uriaș, iar atunci cantareața il acuza pe barbat de agresiune. Cei doi au ingropat securea razboiului, iar Alessia ne-a povestit ca se ințeleg bine in ceea ce privește creșterea și educația…

- Viața artistei Feli Donose s-a schimbat dupa ce a devenit mama. Cantareața alege sa iși petreaca timpul cu fiica sa, activitate care o aduce mereu in centrul unor peripeții demne de povestit. Feli a impartașit pe rețelele de socializare cea mai recenta intamplare. Despre ce este vorba!

- Bibi și Antonio Pican au decis sa mearga pe drumuri separate in primavara, anul acesta. Bibi s-a afișat pe rețelele de socializare la brațele noul ei iubit, iar artista a fost judecata de fanii ei deoarece a decis sa iși refaca viața. Cantareața a avut o reacție acida pe rețelele de socializare și a…

- Rareș și Cerasela, cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii, s-au desparțit in luna mai a acestui an, dupa doi ani de relație și o poveste de iubire frumoasa, dar tumultoasa dupa filmarile show-ului de la Antena 1. Recent, am descoperit un clip video in care Rareș aparea in mașina alaturi de o…